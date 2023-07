Messina, ordinanza anti-movida: i gestori dei locali chiedono l’estensione degli orari

StrettoWeb

Nuovi risvolti oggi in merito alla movida messinese. Il consigliere comunale Dario Carbone ha reso noto che, oggi, i titolari di licenza di pubblico spettacolo, hanno protocollato al Comune una richiesta di estensione degli orari per le loro attività dalle ore 2.30 alle ore 4.30:

“Oggetto: Richiesta estensione orari per esercizi titolari di licenza di pubblico spettacolo in occasione dei concerti e degli eventi

I firmatari della seguente richiesta, in qualità di rappresentanti dei locali titolari di licenza di pubblico spettacolo dei locali della riviera di Messina.

CONSIDERATO

Lo svolgimento sempre più frequente di eventi di carattere ricreativo promossi dal Comune di Messina che hanno la volontà di accrescere la potenzialità attrattiva della nostra città.

CONSIDERATO

L’orario di svolgimento dei concerti previsti, come da calendario delle manifestazioni della città, dalle ore 21 fino le ore 00.30.

CONSIDERATO

La chiusura al traffico urbano prevista fino le ore 2.00 in alcune zone della città che pregiudicano la fruizione dei servizi offerti dai locali esercenti attività di pubblico spettacolo.

CONSIDERATO

L’attuale ordinanza comunale del 30.06.2023 che prevede la chiusura delle attività che erogano servizi di pubblico spettacolo alle ore 2.30.

SI CHIEDE

L’estensione degli orari per le attività dalle ore 2.30 alle ore 4.30 con l’obiettivo di garantire alle seguenti attività di svolgere regolarmente la loro, già vessata, attività che diversamente potrebbe essere compromessa da eventi come quelli realizzati in data 21 e 22 luglio 2023.”

Firmato dai titolari di licenza di pubblico spettacolo dei seguenti locali: BlueSky, Riva Club, Mun Beach Club, M’ama Beach Club, Celavi, Mare Beach Club.