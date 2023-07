Messina, oggi l’incontro degli assessori Currò e Minutoli con la IV municipalità

StrettoWeb

Incontro oggi degli assessori Pietro Currò e Massimiliano Minutoli, rispettivamente con delega all’Attuazione del decentramento amministrativo e ai Rapporti con le Municipalità, con il presidente Matteo Grasso e i rappresentanti del consiglio della IV Municipalità.

Alla visita nella sede della Municipalità ubicata in via dei Mille ha preso parte anche la dirigente del dipartimento Affari Generali Laura Strano. L’odierno confronto tra i due Assessori con i rappresentanti dell’amministrazione decentrata della quarta municipalità, rientra nell’ottica del programma condiviso con il Primo cittadino Federico Basile di dare attuazione al decentramento amministrativo attraverso “percorsi condivisi in sinergia con l’esecutivo di palazzo Zanca – ha detto l’assessore Currò – affinchè le sei realtà territoriali siano in grado di avere più autonomia e più forza economica e progettuale”.

“La nostra volontà – ha aggiunto l’assessore Minutoli – è orientata a dare il giusto valore alle Municipalità che si impegnano rispetto ai singoli ambiti territoriali per la risoluzione delle problematiche e sono in grado di accogliere e dare voce ai loro residenti in maniera più tempestiva”. Il presidente Grasso nell’apprezzare la visita della delegazione di palazzo Zanca ha auspicato l’attuazione del decentramento amministrativo quale strumento fondamentale per la valorizzazione dei singoli territori circoscrizionali in quanto sono “le municipalità le istituzioni più vicine alla gente e che attraverso la condivisione di progetti con l’amministrazione centrale possiamo garantire servizi di prossimità e di assistenza più diretta”.

Il calendario di incontri con i Quartieri prosegue domani, 1 agosto nella sede della V municipalità alle ore 10, e si concluderà mercoledì 2 agosto, alle ore 16, con la VI municipalità.