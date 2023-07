Messina, Nursid: “scongiurato lo sciopero”. In arrivo nuove unità

StrettoWeb

Esperito oggi in prefettura a Messina il tentativo di raffreddamento dopo lo stato di agitazione al Policlinico proclamato dal sindacato Nursind a causa della grave carenza di personale. Scongiurato così lo sciopero. “Il commissario in persona – spiega Massimo Latella, segretario aziendale del Nursind – ha garantito che una volta terminata la pubblicazione della graduatoria che è stata stilata dopo il bando emanato qualche settimana fa per reclutare infermieri, verranno assunte tutte le unità previste per coprire i posti carenti e supportare il personale man mano che i colleghi andranno in ferie”.

Ivan Alonge, segretario territoriale Nursind, esprime “grande soddisfazione per il risultato che allevierà le drammatiche condizioni assistenziali che esistono in azienda”.

Andrea Ficarra, Rsu del Nursind, ha anche parlato “della richiesta di medici per il pronto soccorso generale la cui carenza provoca gravi disagi per l’utenza e per i tempi di tutto l’iter diagnostico terapeutico. Inoltre è stato messo l’accento anche sull’inadeguatezza della struttura del padiglione C”.

Il Nursind ha anche sottolineato l’esigenza estrema di accelerare l’inserimento degli operatori sociosanitari in tutti i turni, anche in quelli notturni. “Nel frattempo – conclude Latella – si aspetta con fiducia la pubblicazione della graduatoria attesa per questo fine settimana per assumere il personale e dare una boccata d’ossigeno ai colleghi ormai stremati”.