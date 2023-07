Messina, nuovo ciclo di disinfestazione nell’area nord | INFO

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune da lunedì 17 luglio fino al 19 luglio, svolgerà un nuovo ciclo di disinfestazione nell’area Nord della città. Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni

Il calendario:

Lunedì 17 luglio sarà avviata l’attività di disinfestazione in particolare nelle zone di Torrente Trapani (da incrocio V.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), V.le R. Margherita (dal torrente Trapani all’incrocio Via Palermo), Via Palermo (dall’incrocio Viale R. Elena a Centro Neurolesi),V.le Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S.Jachiddu, Tre Monti, Villaggio Svizzero, V.le R. Elena, Fornaci Alte e Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), Viale della Libertà (fino incrocio Annunziata);

Martedì 18 luglio toccherà alle zone Annunziata (lato DX fino a C.da Citola), Villaggio Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari), Via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore, Sperone;

Mercoledì 19 luglio gli operatori di Messinaservizi saranno attivi nella S. 113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola), Gesso, San Saba, Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo, Spartà.