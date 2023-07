Messina, nuova viabilità in tangenziale: domani apertura bypass Boccetta | INFO

StrettoWeb

Domani, martedì 25 luglio, scatterà la nuova viabilità in tangenziale di Messina, direzione centro città, con l’apertura del bypass Boccetta. Il Consorzio Autostrade ha annunciato che questo passo è fondamentale per completare la ricostruzione del viadotto Ritiro, evitando ulteriori ritardi che erano stati ipotizzati fino a settembre.

La nuova configurazione prevede alcune modifiche alla circolazione:

Chi proviene dalla barriera di Messina Nord Villafranca dovrà tenere presente che l’uscita di Giostra sarà chiusa. Sarà possibile uscire a Boccetta senza abbandonare la tangenziale, grazie al primo e secondo bypass verso l’uscita di Boccetta. Per coloro che entrano dallo svincolo di Giostra in direzione centro città, l’uscita obbligatoria sarà a Boccetta. Chi desidera continuare sulla tangenziale dovrà effettuare un’inversione a U e poi dirigere verso Catania. Viceversa, per chi arriva da Messina Nord Villafranca e deve uscire a Giostra, dovrà uscire a Boccetta e, in questo caso, compiere un’altra inversione a U, ma in direzione Palermo.

L’uscita di Giostra rimarrà aperta per coloro che provengono da Boccetta, Centro e zona jonica. Allo stesso modo, sarà ancora possibile entrare a Giostra e dirigersi verso Villafranca e il Tirreno. Con l’apertura del bypass Boccetta, lo svincolo di Giostra per i veicoli provenienti da Palermo verrà chiuso, e i conducenti dovranno percorrere il tratto a doppio senso di circolazione tramite il bypass Baglio. Parallelamente, sarà realizzato un altro bypass a Boccetta per agevolare l’uscita dalla tangenziale.

Non sono previste modifiche al percorso in direzione Palermo.