Messina, navette speciali ATM per “RDS Summer Festival”: prezzi, orari e percorsi

ATM Messina ti porta comodamente alla “duegiorni” di concerti, previsti nell’arena di Capo Peloro, in occasione di “Rds Summer Festival”, che si terrà i prossimi 21 e 22 luglio, nell’incantevole scenario di Torre Faro. L’azienda dei trasporti locale, infatti, ha istituito un servizio speciale di bus navetta, che si va ad aggiungere alle linee ordinarie, che partiranno dal capolinea Annunziata. I bus saranno disponibili a partire dalle ore 16,30 dal terminal Annunziata e giungeranno attraverso un percorso alternativo – come prescritto dalle autorità di sicurezza – che toccherà viale Annunziata, Panoramica dello Stretto, Papardo- Statale fino al capolinea di via circuito a Torre Faro nei pressi statua San Pio.

Le navette faranno la spola lungo il tracciato indicato, fino all’inizio del concerto, previsto alle ore 21. Al termine della manifestazione è previsto un analogo servizio di rientro, per consentire il deflusso. Il costo del biglietto di andata e ritorno è fissato in 4 euro e potrà essere acquistato preventivamente presso i tradizionali punti vendita i box vendita ATM e i canali telematici come ATM MOVEUP, DROPTICKET, MONEYGO e in tutte le TVM (colonnine per la bigliettazione elettronica).

ATM Messina ricorda inoltre che l’ordinanza sindacale n. 931 del 18/7/2023, riserva in occasione di “Rds Summer Festival”, l’uso del parcheggio Torri Morandi solo ai residenti nel villaggio di Torre Faro.

ATM Messina ha predisposto un piano di parcheggi con servizio di navetta, bus e tram, in occasione del concerto di “Rds Summer Festival”. Sono disponibili i parcheggi cittadini compresi quelli di interscambio. Tutti serviti dai bus di linea e dal tram per raggiungere comodamente il terminal Annunziata da dove è possibile raggiungere comodamente il luogo dell’evento, al fine di agevolare l’afflusso e il deflusso.

Si informa che il tram sarà in servizio fino alle 2 e che il punto di partenza delle navette per il rientro è in via Circuito a Torre Faro (statua S. Pio). La navetta in servizio al parcheggio Torri Morandi sarà comunque operativa e sarà a disposizione dei residenti oltre che delle persone che si recheranno al concerto.

Indicazioni stradali: come arrivare a destinazione

Per chi proviene dalla A-18 Catania-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo Gazzi, per poi giungere al parcheggio del terminal e utilizzare il tram fino al capolinea Annunziata, da dove partono le navette verso Capo Peloro, a partire dalle 16,30. In alternativa è possibile uscire allo svincolo Messina Centro, utilizzare il parcheggio “Zaera” (via Cesare Battisti, 374), il “Villa Dante (viale San Martino), o i posteggi di interscambio dislocati su viale Europa (lato monte). E proseguire con bus di linea o tram fino al terminal Annunziata, dove è stato istituito un servizio navetta continuo.

Per chi provenisse dalla A-20 Palermo-Messina, si consiglia l’uscita allo svincolo di Giostra, proseguire verso il terminal Annunziata, dove è possibile posteggiare l’automobile e proseguire verso Capo Peloro con le navette. Per chi esce a Boccetta è possibile utilizzare i parcheggi “Cavallotti” (via Magazzini Generali), “Cavalcavia San Raineri” (via G. Sciva, 33) o “La Farina/Fosso” (via La Farina, 56).

Per chi provenisse invece dalla Calabria, proprio innanzi allo sbarco dei traghetti “Caronte&Tourist”, è collocata la fermata del tram, giungere al terminal Annunziata e proseguire con le navette. Chi sbarca in auto può utilizzare il parcheggio “Annunziata” e proseguire con le navette.

Coloro i quali giungeranno in treno o pullman (capolinea stazione), possono raggiungere con il tram o il bus linea 1 (Shuttle), il capolinea Annunziata e proseguire con le navette verso Capo Peloro.