Messina, morto lo storico sacerdote Bontempo

La chiesa messinese perde uno storico sacerdote. Si tratta di padre Santino Bontempo, morto all’età di 97 anni. Padre Santino ha guidato per 40 anni la comunità parrocchiale di S. Nicola di Bari a S. Filippo Superiore, dedicandosi anche all’opera di esorcismo. L’annuncio della sua morte è stato dato dai rogazionisti attraverso le pagine social: ”Comunico che il Confratello P. Santino Bontempo, all’età di 97 anni da compiersi prossimamente, appartenente a questa Comunità della Casa Madre, dove risiedeva da oltre dieci anni, si è addormentato nel Signore oggi 12 luglio 2023 alle ore 11.00, consumato dagli acciacchi dell’età e della malattia che negli ultimi tempi ha comportato una continua sofferenza fisica. Assistito dai confratelli, dai sanitari e da figlie e figli spirituali, e confortato dalla preghiera di numerose persone che riconoscono in lui la loro sapiente e decisiva guida spirituale, soprattutto durante i suoi lunghi anni di ministero parrocchiale e nel suo servizio all’Università di Messina, ha reso serenamente la sua anima a Dio. Alternativamente lucido fino alle ultime settimane ha continuato ad incontrare telefonicamente e/o di presenza chi, riconoscendolo come padre e guida del proprio cammino spirituale, ricorreva a lui per una confessione, per una richiesta di grazie, per un consiglio, per un conforto. La Vergine Maria, Regina e Madre della Rogazione Evangelica, il Santo Fondatore, le cui spoglie mortali sono custodite in questa Casa, accompagnino il nostro Confratello alla Casa del Padre per prendere parte alla comunità rogazionista celeste. P. Giorgio Nalin”.

Nato nel 1996 a Tortorici, padre Bontempo ha intrapreso il percorso verso il sacerdozio sin da giovane, entrando nel seminario dei Rogazionisti di Cristo Re. Dopo gli studi, è stato ordinato sacerdote nel 1956. Oltre alla sua vocazione religiosa, è stato anche un giornalista pubblicista e ha insegnato lettere all’interno della sua congregazione ai bambini orfani. Ha inoltre diretto la biblioteca dell’Università di Messina. Ha dato anche un significativo contributo e media locali approfondendo tematiche religiose.

Le esequie saranno venerdì alle 10:30 nella Basilica di Sant’Antonio in via Santa Cecilia, presieduti dal vescovo ausiliare Cesare di Pietro.