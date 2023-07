Messina, partono i lavori in centro: chiuse alcune vie principali. Le zone interessate

StrettoWeb

Nell’ambito dei lavori di miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città, sono previsti provvedimenti viabili per effettuare gli interventi a partire da lunedì 24 luglio sino al 7 novembre 2023. Pertanto, nel predetto arco temporale, vigeranno la chiusura al transito per semicarreggiata gestendo la circolazione nella rimanente parte, il divieto di sosta con zona rimozione in prossimità delle carreggiate oggetto di intervento per lo stazionamento dei mezzi d’opera e la chiusura al transito veicolare nei seguenti tratti viari:

viale San Martino – tratto compreso tra villa Dante (via Lucania) e viale Europa;

viale San Martino, tratto compreso tra viale Europa e piazza Cairoli;

via T. Cannizzaro – tratto compreso tra le vie Garibaldi e Battisti;

via T. Cannizzaro – tratto compreso tra via Battisti e corso Cavour;

corso Cavour – tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta;

viale Boccetta – tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi;

via Garibaldi – tratto compreso tra viale Boccetta e via Battisti (Largo San Giacomo);

via Battisti – tratto compreso tra le vie Garibaldi e Cannizzaro.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura:

Da mercoledì 26 luglio al 4 agosto, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura nei seguenti tratti di strade del centro cittadino:

quadrilatero – vie San Cosimo lato sud, Napoli lato monte, Catania lato mare e Vittorio Veneto lato nord;

quadrilatero – vie Gazzi, Napoli, Vittorio Veneto e La Farina comprese vie interne;

via Catania da rotonda viale Europa alla direzione cimiteriale lato monte;

quadrilatero – vie Vittorio Veneto lato sud, Catania lato mare, Emilia entrambi i lati e La Farina lato monte;

quadrilatero – vie Emilia, Napoli, Vittorio Veneto e La Farina comprese vie interne;

via Catania entrambi i lati da via San Cosimo a via Emilia e viale San Martino entrambi i lati ed entrambe le carreggiate da via San Cosimo a via Vittorio Veneto.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.