Messina, la UIL si allarga: lunedì l’inaugurazione della nuova sede

La Uil Messina cresce e si rafforza ulteriormente attraverso una nuova importante presenza nel nostro territorio. Infatti, lunedì 10 luglio alle ore 15.30 sarà inaugurata la nuova Sede Zonale della Uil sita a Messina in Via XXVII Luglio, 108. Un luogo funzionale ed accogliente, grazie all’attività di operatori professionali e capaci, offrirà ai cittadini i servizi di Caf e Patronato e fornirà assistenza per tutte le problematiche che riguardano i consumatori attraverso l’attività dell’Adoc.

Inoltre, la Sede Zonale della Uil di Via XXVII Luglio, grazie ad un accordo con l’associazione di volontariato “Il Volo”, ospiterà uno Sportello permanente di assistenza alle famiglie nelle quali vi sono soggetti affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Per l’importante evento sarà presente Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, che taglierà il nastro inaugurale della nuova sede. Interverrà, inoltre, Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e farà gli onori di casa Claudio Cardile, responsabile della struttura sindacale e presidente provinciale dell’Adoc.

La nuova sede sindacale rappresenterà un punto di riferimento certo al servizio di tutta la collettività e darà risposte concrete alle problematiche che, in primis, investono i lavoratori, i pensionati, i giovani, i disoccupati e le fasce più deboli della società. Pertanto, questa nuova presenza certifica ed evidenzia la sempre maggiore crescita

organizzativa e la forte capacità attrattiva della Uil di Messina quale punto di riferimento sindacale del nostro territorio.