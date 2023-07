A Messina iniziative di interscambio e cooperazione internazionale: l’incontro con la delegazione cubana

Nell’ambito delle iniziative di interscambio e cooperazione internazionale che il Consorzio Ecolandia svolge periodicamente con partner italiani ed europei, l’assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso ha accolto ieri, giovedì 20, in rappresentanza del sindaco Federico Basile fuori sede per impegni istituzionali, il sindaco dell’Avana dell’est Josè Angel Ordaz Pacheco, accompagnato da una delegazione cubana guidata da Fabio Laurenzi direttore del progetto HDE e Piero Polimeni referente del Parco di Ecolandia, presente in Italia nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale promosso dall’associazione COSPE onlus.

La visita a Messina è stata occasione di scambio delle conoscenze e delle pratiche realizzative sul tema relativo al sostegno delle politiche e alle azioni di pianificazione e programmazione del Municipio di Habana del Este, situato nella zona rurale e costiera dell’area metropolitana di Città dell’Avana, la riqualificazione e la gestione ambientale dell’area, la riduzione del rischio ambientale, lo sviluppo della partecipazione cittadina e della relazione comunità-territorio con l’obiettivo di costruire una rete stabile di collaborazione per lo sviluppo futuro di eventuali iniziative di cooperazione internazionale.

Nel corso dell’incontro, nell’affrontare anche uno scambio di idee nell’ambito della valorizzazione delle fortezze cittadine, l’assessore Caruso ha colto l’occasione per guidare la delegazione nella visita dei forti Petrazza e Cavalli. A conclusione della visita è stata espressa la manifestazione di intenti per la realizzazione di un protocollo d’intesa tra Messina e Avana dell’est, accomunate dalla presenza nei rispettivi territori di fortificazioni dello stesso periodo, nell’ambito della rete euro-mediterranea delle Fortificazioni.