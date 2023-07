Messina è un inferno: anche il viale Giostra in fiamme, abitazioni a rischio

StrettoWeb

Ancora incendi nel messinese, non aiuta il maestrale che si è abbattuto in città questa sera. Evacuati gli abitanti dei complessi del viale Giostra “la gazzella” e “val del sole”. L’incendio, che si è propagato alle spalle dei palazzi, sta mettendo in pericolo le abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco.

Paura tra gli abitanti; sembra infatti che, quando hanno dovuto lasciare le case, persone “sospette” hanno fatto ingresso all’interno dei complessi. Stanno quindi vivendo la paura non solo delle fiamme, ma anche di poter perdere i loro beni più preziosi.

Non solo; la zona è senza luce e acqua da circa le 21:00. Seguono aggiornamenti.

Messina viale Giostra in fiamme