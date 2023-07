A Messina l’incontro per difendere la città dal dissesto idrogeologico

StrettoWeb

Giovedi 6 luglio 2023 alle ore 10.00, al Centro Diurno “Camelot”, Cittadella Sanitaria Lorenzo Mandalari di viale Giostra a Messina”, si terrà l’ incontro aperto a tutti, sul tema: “Difendiamo i Peloritani, prevenire si può… adesso – Operiamo in sinergia con azioni concrete per tutelare il nostro territorio” .

L’ incontro promosso dall’ass. Il Centauro Onlus presieduto dal dott. Matteo Allone ed organizzato da Radio Social Camelot sarà moderato dall’avv. Silvana Paratore, legale impegnato da anni nella tutela e difesa del territorio. All’evento che sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Camelot Social Radio, interverranno, tra gli altri, l’Assessore comunale alla protezione civile Massimo Minutoli.

Prevista inoltre la partecipazione del Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina ing. Felice Iracà; della Psichiatra e Responsabile del Centro Diurno Camelot dott.ssa Tiziana Frigione; del dott. Giovanni Cavallaro Dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina e Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi; del dott. Giovanni dell’Acqua dirigente del Servizio 13 – Servizio per il Territorio di Messina (ex Azienda Foreste Demaniali) ; dell’ing. Antonio Rizzo esperto del Sindaco a titolo gratuito nella pianificazione territoriale delle attività comunali di Protezione Civile; del Dott. Gaspare Motta Direttore del Dipartimento Salute Mentale A.S.P. 5 Messina; del Dott. Marco Xerra Direttore dell’U.O.C. Modulo Dipartimentale di Salute Mentale Messina Nord A.S.P. ME ; di Don Giovanni Lombardo e Pasquale D’Andrea, dell’ass. Camminare i Peloritani; di Mario Sarica curatore scientifico del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Villaggio Gesso; del Presidente di Legambiente Messina dott. Enzo Colavecchio; dei referenti di

Assocea; del dott. Domenico Morabito Presidente dell’associazione I Cavalieri dei Peloritani, di Roberto Trifiro’ del club Peloro Fuoristrada, di Nunzio Zagara delegato scout.

I monti Peloritani difendono la città dal dissesto idrogeologico : “DifendiAmo i Peloritani” è la mission di quelli che vivono i monti Peloritani con le loro Associazioni tese alla protezione e valorizzazione del territorio che intende creare consapevolezza e senso di responsabilità in tutti i cittadini.