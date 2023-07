Messina: furioso incendio in un appartamento di via Fata Morgana, intossicata una donna

StrettoWeb

In data odierna, intorno alle ore 13, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nord con l’autoscala, è intervenuta in via Fata Morgana a Messina per incendio abitazione posta al terzo piano di edificio civile. Contestualmente allo spegnimento delle fiamme, il personale VVF ha soccorso la proprietaria dell’appartamento, a causa del fumo inalato, che è stata consegnata per le cure del caso al personale del 118 nel frattempo intervenuto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato.

A causa delle alte temperature, causate dall’incendio e quindi per la rottura e distacco di una parte delle pignatte dall’intradosso del solaio, l’abitazione è stata dichiarata precauzionalmente inagibile dal caposquadra intervenuto sul posto nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino del caso.