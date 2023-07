Messina sotto la morsa degli incendi: l’appello dell’Amministrazione Comunale ai cittadini

StrettoWeb

“In relazione ai numerosi incendi che si stanno verificando in questi giorni in Città, occorre richiamare la cittadinanza alla collaborazione con gli enti preposti, al fine di mitigare il fenomeno in atto e salvaguardare in primis l’incolumità delle persone, del patrimonio arboreo e dell’ambiente tutto. Siamo tutti chiamati a rispettare e fare rispettare le buone regole di protezione civile, consultabili sul sito istituzionali, ma anche a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione alla quale si assiste e che potrebbe configurare tentativi di appicchi di incendi da parte di malintenzionati”.

È l’appello dell’Assessore alla Protezione civile di Messina Massimiliano Minutoli, cui si aggiunge il Sindaco Federico Basile che a nome dell’intera Giunta rivela: “spero vivamente in una massiccia condivisione di questo appello affinché tutta la nostra comunità cittadina sia attenta e sensibile ad una vera e propria crociata per combattere questi reati”, ha detto Basile.

“Dobbiamo essere tutti sentinelle del territorio e combattere i piromani, mi rivolgo anche – ha concluso Minutoli – a tutte le associazioni ambientaliste, sportive e semplici cittadini che vivono i nostri Peloritani affinché, tutti uniti, possiamo avviare una campagna di controllo a supporto delle istituzioni preposte alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia”.