Messina, in arrivo quattro nuove unità all’Ispettorato del Lavoro

«L’arrivo di quattro nuovi ispettori del lavoro a Messina è una buona

notizia, auspicata e richiesta per combattere il fenomeno dell’illegalità e per garantire i controlli necessari al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro». A dirlo è il segretario generale Antonino Alibrandi commentando l’assegnazione di quattro nuovi ispettori del lavoro alla

provincia di Messina. «È una buona notizia, ci auguriamo sia solo l’inizio – aggiunge Alibrandi – un segnale che aspettavamo da tempo e diamo il benvenuto ai quattro nuovi ispettori. Confidiamo molto nel loro lavoro e auspichiamo che siano utilizzati proprio per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e non in attività diverse. Auspichiamo che il direttore dell’Ispettorato del lavoro convochi un incontro

operativo per operare in sinergia con l’ente».