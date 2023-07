Messina, Horcynus Festival: il programma di giovedì 20 luglio

StrettoWeb

La quarta serata dell’Horcynus Festival, in programma giovedì 20 luglio al Parco Horcynus Orca, sarà aperta alle ore 21.00 dalla presentazione del videoclip del brano “Ophelia”, della giovane cantautrice messinese inarteclizia (Alice Albano). Il video, prodotto da Ecosmedia, dalla Fondazione MeSSInA e con il contributo della Fondazione Horcynus Orca, è diretto dal regista Franco Iannuzzi, presidente di Ecosmedia.

“La scelta di lavorare a questo videoclip va inquadrata nell’ambito delle attività educative promosse dalla Fondazione – sottolinea Gaetano Giunta, fondatore della Fondazione MeSSInA, – in un’ottica di promozione e valorizzazione del talento dei giovani messinesi”.

Nella produzione del videoclip sono stati coinvolti, infatti, gli alunni di una prima e seconda classe del liceo Emilio Ainis, curvatura Teatro e Cinema. A seguire, saranno proiettati una selezione di cortometraggi dalla Palestina.

Alle 21.15 è in programma il film “Yesterday” (2019) di Danny Boyle, una commedia musicale incentrata sulla storia di Jack Malik, un giovane musicista di una piccola cittadina costiera che lotta per ottenere un po’ di notorietà. L’unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie. Dopo un assurdo incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack una mattina si sveglia e scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Con l’aiuto di Debra la sua agente americana dal cuore d’acciaio, Jack porta sul palco, spacciandole per sue, le canzoni della band più grande della storia in un mondo che non ha mai sentito i Beatles, diventando così in poco tempo una star mondiale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui e i legami con la sua vecchia vita.