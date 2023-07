Messina, grande successo per il Beach volley a piazza Duomo: argentini e italiane sul gradino più alto del podio | FOTO e VIDEO

Si è concluso oggi il Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, l’evento tanto atteso che ha riscosso un notevole successo. Tanto l’entusiasmo fra gli atleti che si sono complimentati per l’organizzazione e che sono rimasti ammaliati dalle bellezze della città. Una numerosa folla ha invaso Piazza Duomo che, nonostante le condizioni meteo avverse, ha assistito alla premiazione alla quale hanno preso parte figure di rilievo quali: il Sindaco Federico Basile, l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il Prefetto Cosima Distani ed ancora i Presidenti della Fivap regionale Antonio Locandro e Fivap provinciale Alessandro Zurro. Presente anche la banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta a suonare l’inno di Mameli.

“L’evento è stato fantastico. Penso che è la prima volta che gioco in un torneo organizzato cosi bene. Le persone sono super calorose, super di aiuto, ed è stato un piacere, per noi, giocare in questo bellissimo ambiente” – quanto dichiarato dalla pallavolista italiana Reka Orsi Toth, classificata al secondo posto insieme alla compagna Giada Bianchi.

“Volevo ringraziare voi che, come organizzazione, avete garantito agli atleti di cinque continenti e ventisette nazioni di apprezzare la città non solo da un punto di vista agonistico, ma anche in tutte le sue bellezze. Messina è cultura, Messina è sport, Messina è anche spettacolo. Messina è una città che merita di essere vissuta.” – le parole del Sindaco Federico Basile durante la cerimonia di chiusura dell’evento.

La coppia femminile Bianchini/Scampoli vince il torneo femminile, mentre la coppia argentina Amiera/Aveiro vince il maschile.

Per molti è stato un valido aiuto, e per alcuni ha fatto la differenza. Nei quattro giorni della tappa messinese del Pro Beach World Tour, gli atleti provenienti da tutto il mondo hanno potuto contare su un supporto di altissimo livello, quello del presidio Tricenter. Il trattamento post gara che gli specialistici della riabilitazione sportiva messinese hanno fornito a titolo gratuito è stato particolarmente apprezzato dalle coppie di beachers che hanno animato l’evento di piazza Duomo.

Una equipe di quattro fisioterapisti esperti nel trattamento pre e post gara, ma soprattutto un’importante strumentazione elettromedicale che normalmente viene utilizzata nella grandi società sportive per la cura degli atleti come Tecar Indiba, Onde d’Urto EMS e LASER ad Alta Potenza sono stati a disposizione della manifestazione dalle 8 alle 19 con l’obiettivo di eliminare dolenzie, rigidità, contratture o per vascolarizzare muscolatura per poterli mettere nelle migliori condizioni per affrontare la gara. Il trattamento post gara, invece, ha avuto l’obiettivo di favorire il recupero per il successivo incontro, favorendo il ritorno veno linfatico, wash out dei cataboliti, aumentare la capacità di recupero.

“La nostra soddisfazione – afferma il dott. Massimo Trimarchi, direttore del Tricenter – è ricevere l’apprezzamento di atleti che sono abituati ad eventi e competizioni internazionali. Gli stessi atleti si sono complimentati con l’organizzazione per il supporto che hanno ricevuto dal presidio Tricenter che, è andato, ben oltre a quanto normalmente ricevono negli altri medesimi eventi in giro per il mondo. Ciò che ci ha fortemente gratificato è stata la risposta che hanno avuto gli atleti nei nostri confronti, manifestandoci tanti feedback positivi dopo i trattamenti. La maggior parte degli atleti che si sono affidati a noi la prima volta, non hanno smesso nei giorni successivi, a richiedere nuovamente il nostro aiuto. È stato il nostro contributo da cittadini per una Messina che vuole fare bella mostra di sé e tutti noi siamo orgogliosi”.