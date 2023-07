Messina: dal Mit fondi per zona falcata, Tremestieri e Milazzo

StrettoWeb

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato un acconto di 14,7 milioni di euro alle 12 Autorità di Sistema portuale, coprendo così la metà del valore totale dei progetti finanziati. Questo finanziamento è destinato ad implementare, mettere in sicurezza e realizzare infrastrutture cruciali per lo sviluppo delle importanti aree portuali, sia per le merci che per i passeggeri.

Ecco il finanziamento per l’autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

– progetto per la restituzione agli usi urbani di un’area industriale inquinata, bonifica e riqualificazione delle aree della zona Falcata di Messina € 3.000.000; Messina – progetto per il miglioramento del servizio di traghettamento sullo stretto di Messina realizzazione di una piastra logistica, di aree retroportuali e di un terminal ferroviario a supporto del nuovo porto di Tremestieri € 2.600.000;

– progetto per il miglioramento del servizio di traghettamento sullo stretto di Messina realizzazione di una piastra logistica, di aree retroportuali e di un terminal ferroviario a supporto del nuovo porto di Tremestieri € 2.600.000; Milazzo – progetto per il potenziamento del porto di Milazzo quale hub primario di collegamento con le isole eolie. realizzazione della viabilità di collegamento del porto con la rete primaria € 1.000.000.