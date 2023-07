A Messina fiaccolata commemorativa per la giovane vittima Miriam La Spada

StrettoWeb

Nella serata del 3 luglio 2023 si è tenuta una fiaccolata commemorativa per non dimenticare la giovane Miriam La Spada, travolta da un’auto lo scorso mese a soli 23 anni in un incidente stradale a poche centinaia di metri da casa nel rione Camaro. Ad un mese esatto dalla morte, famigliari e amici, che non dimenticano, nel commemorare la giovane vita spezzata di Mirian in un solo istante, hanno voluto lanciare un messaggio ai tanti giovani che si mettono alla guida di un mezzo nel ricordare che la distrazione, l’incoscienza ed il mancato rispetto delle regole alla guida, sono causa ogni anno di migliaia di vittime.

Il corteo, molto partecipato e sentito, al quale si sono uniti anche rappresentanti delle istituzioni, si è radunato a partire dalle 20.30 in Via Comunale Camaro pressi “Panificio la Baguette” intersezione via Marzachi, ed è partito alle 21.00 per dirigere verso est fino a raggiungere il semaforo carrabile di Via Marina Russa, per arrivare nella Via Suor Maria Francesca Giannetto pressi “Panificio Pane e Sfizi”, luogo della tragedia, dove il corteo si è fermato per osservare qualche minuto di preghiera e meditazione.

L’idea della fiaccolata è nata proprio dalle famiglie e dai tanti amici che si sono costituiti in comitato spontaneo denominato “Miriam vive dentro di noi” in memoria della giovane vittima. Una lunga serpentina luminosa ha illuminato nella notte le strade che portano al luogo

dell’incidente per ricordare, pregare insieme e meditare. Il susseguirsi di testimonianze di affetto che continuano ad esserci sui social network, anche sulla pagina Facebook dedicata alla giovane poco più che ventenne hanno spinto gli organizzatori a programmare la manifestazione de quo alla quale hanno aderito con commozione tanti messinesi.

Si ringraziano i partecipanti, il Comandante della Polizia Municipale di Messina, la Questura e gli uffici comunali interessati, ognuna per la propria competenza, per la fattiva collaborazione e per aver consentito la realizzazione della significativa fiaccolata in memoria di Miriam e delle tante innocenti vittime della strada.