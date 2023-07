Messina, festa di S. Biagio: chiusura al transito di un tratto della S.P. 33 di Giampilieri

StrettoWeb

La III Direzione – Viabilità Metropolitana – della Città Metropolitana di Messina, in occasione della festa di S. Biagio, Patrono del Villaggio di Altolia, con l’ordinanza n.38/2023 ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare lungo la S.P. 33 di Giampilieri, nel tratto compreso fra la ex scuola media del Villaggio Molino ed il Villaggio di Altolia nel Comune di Messina, dalle ore 18:00 del 29/07/2023 alle ore 02:00 del 30.07.2023.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), a cura della Parrocchia S. Maria La Scala e S. Biagio di Altolia (ME) come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

La stessa organizzazione dovrà farsi carico, in caso di necessità e/o emergenza, di consentire il transito di mezzi di soccorso, provvedendo all’immediata riapertura del transito. Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione è affidato il controllo dell’osservanza della succitata Ordinanza.