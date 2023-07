Messina, Estate Addosso 2023. Rinaldo: “perché non aggiungere l’autenticazione tramite CIE?”

StrettoWeb

Il consigliere comunale Raffaele Rinaldo, in una nota inviata alla stampa, si interroga circa la possibilità di autenticazione al progetto “Estate Addosso 2023”:

“Estate Addosso 2023, perché oltre allo Spid non aggiungere la possibilità di autenticarsi anche tramite CIE (Carta di Identità Elettronica)? E’ quanto chiede il sottoscritto, consigliere comunale Rinaldo Raffaele, del gruppo “Con Cateno per De Luca”, sulla scia dell’entusiasmo di questi giorni per la pubblicazione del bando

del progetto sperimentale della Messina Social City, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed ormai arrivato alla sua terza edizione. I potenziali beneficiari che rientrano nel target del progetto sono proprio i giovani appartenenti alle fasce più deboli e che come requisito principale di ammissione siano disoccupati o inoccupati da almeno un anno dal momento della presentazione della domanda all’innovativa Borsa di Inclusione Sociale”.

“Ecco perché sarebbe opportuno far utilizzare un sistema che già molti giovani hanno in loro possesso, come la nuova carta di identità che fornisce lo stesso livello di sicurezza di autenticazione digitale utilizzato ormai da molte amministrazioni pubbliche, senza il bisogno, però, di doversi munire di Spid che generalmente è fornito da molti gestori come servizio a pagamento. Sono certo che la Messina Social City, sempre attenta anche alle più piccole problematiche del territorio, potrà accogliere in modo favorevole la richiesta, integrando già da subito questa opzione” – conclude.