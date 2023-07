Messina ‘esplode’ di musica: è il turno di Bob Sinclar al M’ama Club

StrettoWeb

Messina è in fremito per l’ennesimo evento musicale: questa volta è il turno di Bob Sinclar. Il rinomato DJ, famoso in tutto il mondo per i suoi successi, farà ballare il pubblico messinese nella splendida cornice della spiaggia del M’ama Club il 10 Agosto.

Prima della performance di Bob, diversi altri DJ animeranno la serata, preparando il terreno per lo show del grande protagonista. Verrà allestito un palco direttamente sulla spiaggia, offrendo ai partecipanti una vista mozzafiato sul mare. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 17.

L’organizzazione ha deciso di premiare i primi acquirenti con un prezzo agevolato sui biglietti, acquistabili al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/bvXNqxnp