Messina: è Nino Frassica il nuovo volto di ATM | FOTO

StrettoWeb

Oggi, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo “Brand Ambassador” ATM. Quest’anno, il nuovo l’ambasciatore social è Nino Frassica. Alla conferenza erano presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio e il presidente di ATM Giuseppe Campagna insieme ai vertici aziendali: “Per noi è un orgoglio averlo oggi qui. Lo abbiamo cercato adesso in quanto dovevamo dimostrare alla città un servizio all’altezza. Oggi abbiamo chiesto a Nino di metterci la faccia perché è un artista che ci ha dimostrato che non vi sono limiti, che si può raggiungere qualunque obiettivo. Riteniamo che Nino possa fare tantissimo perché con il suo messaggio e la sua simpatia, rimane nella vita delle persone” queste le parole del presidente di ATM Giuseppe Campagna.

“Ti chiediamo davvero di far comprendere a tutti quanti che prendere il bus, oggi, è un valore aggiunto. Vogliamo dimostrare che non è prendendo l’auto che si arriva prima in una destinazione, lo si può fare anche con i mezzi pubblici” – ha dichiarato il sindaco Basile. “Io sono convinto che la tua immagine di autista farà cambiare idea ai cittadini” – ha aggiunto.

Il sindaco Basile ha colto l’occasione per un bilancio, spiegando che “nei prossimi mesi ATM raggiungerà una flotta complessiva di 230 mezzi su strada e mi piace ricordare che quattro anni fa erano appena 22 i mezzi in servizio. In tema di mobilità urbana i progressi sono tangibili attraverso un lavoro di programmazione, impegno e investimenti. Oggi non è più attuale il concetto di ‘prendo la macchina per fare prima’ e di questo ne siamo assolutamente fieri”.

Nino Frassica, nipote di un autista ATM, dichiara di aver sempre portato il bus nel suo cuore e si dimostra orgoglioso di mettere la sua faccia al servizio della città: “Io il primo mezzo di trasporto che ho preso è stato il 9. Nel bus si socializzava, il bus ha qualcosa di familiare, è un modo per stare insieme. Io non ho la patente, forse è anche colpa dell’autobus; lo sin da ragazzo da Galati per andare allo Jaci e ne ho sempre un bellissimo ricordo”.

Al termine della conferenza stampa Nino Frassica è salito in veste di ‘autista’ nelle vetture di ATM, anche in quella che lui prendeva sin da bambino: il numero 9.