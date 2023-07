Messina: da domani l’acqua tornerà potabile per le zone contaminate del centro città

StrettoWeb

Si è tenuta oggi a Palazzo Zanca la conferenza stampa che ha avuto l’obiettivo di fornire aggiornamenti in merito alla situazione idrica nell’area definita “Gialla” del centro Città a seguito della contaminazione dell’acqua da gasolio. Presenti il Sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio, l’assessore al ramo Francesco Caminiti, il presidente della Società AMAM SpA Loredana Bonasera unitamente ai componenti il CdA e il direttore generale Pierfrancesco Donato.

Il Sindaco tranquillizza i cittadini: “Oggi abbiamo messo un punto per un mese molto particolare in cui si è creato un disagio che probabilmente non si doveva creare, poiché non è pensabile che nel nostro sottosuolo ci siano dei serbatoi pieni di gasolio. Questo non lo dico io, ma una normativa che, in termini ambientali, prevedono determinati comportamenti che qualcuno in passato non ha adottato. Da domani, al 99,9%, la zona gialla diventerà zona bianca. Tutto torna potabile. Abbiamo risolto il problema individuandolo in tempi brevi e torneremo alla normalità in una condizione eccezionale che avrà delle responsabilità da chiarire”.

