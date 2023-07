Messina, si dividono le strade tra Akademia Sant’Anna e Peppe Venuto

StrettoWeb

Dopo quattro entusiasmanti stagioni si interrompe il percorso sportivo tra Akademia Sant’Anna e Peppe Venuto, Direttore Sportivo del club messinese a partire dalla stagione 2019/2020, quando Akademia militava nel campionato di Serie B2 e Venuto affrontava per la prima volta il ruolo di DS dopo oltre 20 anni da Tecnico. Tanti i risultati importanti raggiunti insieme e le soddisfazioni ottenute, con due promozioni conquistate e lo storico traguardo della Seria A2, riportata in riva allo Stretto dopo oltre 20 anni, per arrivare sino all’entusiasmante salvezza ottenuta lo scorso maggio.

Le due parti, di comune accordo ed in piena sintonia, hanno stabilito di interrompere il rapporto di collaborazione. Da parte del club rimane immutata la stima di Akademia Sant’Anna nei confronti di Peppe

Venuto, grande professionista e conoscitore del mondo del volley nazionale, che ha realizzato nel corso di questi anni un lavoro superlativo: “il nostro progetto di crescita, che comporta sempre più dedizione e tempo da dedicare, e gli impegni professionali di Peppe hanno reso complicato trovare il giusto equilibrio per applicarsi fino in fondo alla nostra causa – spiega Fabrizio Costantino, Presidente di Akademia -. In questi anni abbiamo trovato in Peppe un professionista esemplare oltre che un grande amico, ed insieme a lui abbiamo costruito un bellissimo progetto sportivo, fatto di successi e di traguardi ambiziosi. A mio nome ed a nome di tutta Akademia Sant’Anna non posso che rivolgergli un enorme ringraziamento ed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, sottolineando che farà sempre parte della nostra famiglia e che le porte di Akademia saranno sempre aperte per lui”.

A Peppe, da parte di tutta la società, un grande ringraziamento per quanto svolto in questi anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.