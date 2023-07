Messina, disinfestazione in zona sud | TUTTE LE INFO

StrettoWeb

Messinaservizi comunica che a partire da lunedì 31 Luglio a mercoledì 2 Agosto, sempre a partire dalle 22 in poi, verranno espletati nella zona Sud i servizi di disinfestazione utilizzando anche mezzi transpallet. Ai cittadini, viene raccomandato di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

Il calendario:

31 Luglio 2023: Altolia, Molino, Giampilieri Sup., Giampilieri Marina, S. Paolo Briga, Briga Sup., Pezzolo, Ponte Schiavo, Runci, S. Margherita, S.S. 114 (da via Bonino a Giampilieri), Stella Maris, Minissale, Villaggio CEP, S.Lucia S.C., Piano di Zona, Case Arcobaleno, via Contesse, Villaggio UNRRA, via Marco Polo, Pistunina, Tremestieri.

1 Agosto 2023: Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia, S. Stefano Briga, S. Stefano Medio, S. Margherita Sup., ZIR, Rione Taormina, via del Zardo, via Silicato, via Bonsignore, vis Oreto, via Consolare Valeria (dal ponte di ferro a via Contesse), via Vecchia Comunale, Piazza Bellomo, Via del Carmine, Complesso Peloritano.

2 Agosto 2023: Larderia Inf., Larderia Sup. Tipoldo, Zafferia, S. Filippo Inf., S. Filippo Sup., Piano Stella, S. Giovannello, C.da Convito, Cumia Inf., Cumia Sup., Sivirga, V.le Gazzi, Q.to Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, v.le Bertuccio, Bordonaro, Case Gialle, Bordonaro Sup., Case Gescal.