Messina contro la mafia: parte da oggi il campo di ‘Estate Liberi’

Tutto pronto per il campo messinese di Estate Liberi, iniziativa promossa da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie che da anni offre l’opportunità a migliaia di persone soprattutto giovani e giovanissimi di trascorrere qualche giorno di volontariato presso i beni confiscati alle mafie e di conoscere esperienze di cittadinanza attiva e impegno civile che sui territori costruiscono azioni e percorsi di antimafia sociale.

Nella città dello Stretto a coordinare e gestire il campo, dal 7 al 12 Luglio, l’associazione Anymore Onlus che, insieme ad un largo partenariato sociale, ha in affidamento due beni confiscati alle mafie: una ex sala biliardo in Via Citarella e un ampio terreno a Mili Marina a ridosso del mare.

Un programma di attività “On the road”, per ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, per conoscere la città e scoprire come la lotta alle mafie passa per l’impegno e il lavoro sociale. La storia della presenza della criminalità organizzata e i percorsi di riscatto avviati da istituzioni ed organizzazioni del terzo settore, si affiancheranno al volontariato ambientale presso il terreno di Mili Marina. Qui a fine campo, martedì 11 Luglio, un’intera giornata a ripercorrere la storia di uno spazio che interseca la storia della città, ed in serata cinema all’aperto grazie al contributo della Fondazione Cinemovel e il progetto “Libero cinema, in libera terra”.

Le attività sono supportate dal CESV Messina, dalla Parrocchia Sacra Famiglia del CEP, che ospiterà i campisti, e da Impresa Sociale con i Bambini, attraverso i progetti “Arianna Fuori dal Labirinto” e “Liberi di crescere”.