Messina contro l’abuso di alcol e droga: la campagna di ATM

Il contrasto all’abuso di alcol e droga nei giovani e in modo particolare durante la stagione estiva passa anche da azioni mirate di sensibilizzazione e comunicazione. È per questo che il Comune di Messina in sinergia con ATM SpA si appresta a promuovere una campagna informativa con un claim che recita “#NonImbottigliarti #Sceglilastradagiusta #ScegliATMMessina”, con l’obiettivo di incentivare i giovani all’utilizzo del mezzo pubblico al fine di contribuire alla prevenzione al contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causata da comportamenti conseguenti all’alterazione dello stato di coscienza indotto dall’abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa sarà illustrata, nel corso di un incontro aperto alla stampa, domenica 16, alle ore 19.30, al Terminal Annunziata, alla presenza del sindaco Federico Basile. All’appuntamento, prenderanno parte il direttore generale Salvo Puccio; le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata, rispettivamente competenti per deleghe alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili; il presidente di ATM Giuseppe Campagna unitamente ai componenti il CdA Carla Grillo e Salvatore Ingegneri. All’iniziativa, che tra l’altro rientra nel progetto InstradaMe hanno collaborato alla parte grafica dello slogan studenti del liceo F. Maurolico, che lo scorso mese di giugno ha aderito a “Un manifesto per la vita”, il premio in memoria di Milena Visalli, sempre nell’ambito di “InStradaMe” e che parteciperà alla presentazione della campagna informativa con il provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà, insieme alla dirigente scolastica Giovanna De Francesco e una delegazione di alunne ed alunni dell’Istituto cittadino.