Messina: consegnato al Prefetto l’Emblema araldico dell’Istituto del Nastro Azzurro

Il Prefetto Cosima Di Stani ha ricevuto dalle mani del Presidente della Federazione provinciale di Messina dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare, prof. Biagio Ricciardi, l’Emblema araldico concesso dall’Istituto Nazionale su sua proposta pienamente condivisa dal Direttivo. La cerimonia di consegna ha avuto luogo al Palazzo del Governo di Messina alla presenza di una delegazione del Direttivo della Federazione costituita dalla vice presidente, prof.ssa Anna Maria Crisafulli, e dal consigliere provinciale ten. colonnello gdf (ris) Letterio Sciliberto, dal Presidente del Comitato Dame e consigliera nazionale dott.ssa Maria Eleonora

Salvo, dagli Azzurri Generale di Brigata Ignazio Rao e Contrammiraglio Santi Giacomo Le Grottaglie e dalla più giovane delle Dame, Nicole Iannaci.

Il Prefetto, che ha sempre guardato con interesse alle attività della Federazione del Nastro Azzurro, ha accolto gli ospiti con cordialità ed ha manifestato particolare gradimento per l’Emblema di cui potrà fregiarsi e che la rende socia onoraria della Federazione provinciale

peloritana. Si è trattenuta, poi, a conversare con gli ospiti su vari

argomenti a partire dalle modalità di intervento più efficaci per fronteggiare problemi del territorio soprattutto in caso di

calamità naturali.

Si è parlato anche di episodi di eroismo nelle guerre mondiali. E’ stato, infine, ricordato il Centenario dell’ Istituto del N. A. che deve la sua ragion d’essere – come ha evidenziato il Presidente – ai suoi fini raffigurati, fra l’altro, nell’Emblema Araldico e che coincidono con il buon esempio, la tutela e la diffusione della conoscenza della storia del valore italiano.