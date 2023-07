Messina: le commissioni consiliari ordinarie in programma a palazzo Zanca

StrettoWeb

Nel corso della prossima settimana a palazzo Zanca sono previste, al momento, le seguenti commissioni consiliari ordinarie:

– I commissione, lunedì 17 luglio, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno “Decentramento amministrativo funzionale”;

– II commissione, lunedì 17 luglio, alle ore 10.30 in prima convocazione e alle 11.30 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno “Riconoscimento debiti fuori bilancio”;

– III commissione, martedì 18 luglio, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno “Modifica ordinanza anti movida”;

– IV commissione, martedì 18 luglio, alle ore 10.30 in prima convocazione e alle 11.30 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno “Relazione sulle procedure del programmato concorso per l’assunzione di personale a Messinaservizi”;

– V commissione, mercoledì 19 luglio, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno “RDS Summer Festival – Torre Faro”.