Messina città degli eventi: stasera concerto di Alex Britti

StrettoWeb

Messina si riconferma, ancora una volta, città degli eventi. Dopo un lungo periodo di inattività a causa della mancanza di interesse e dell’inefficienza da parte degli enti pubblici e privati responsabili, il Giardino Corallo si prepara ad accogliere nuovamente eventi culturali e artistici. Questa sera, a segnarne la riapertura, sarà Alex Britti.

L’evento, organizzato dalla Taomai Srl e da LocoMovida Eventi, in collaborazione con Blue Chords, prenderà il via alle ore 21:15. Tutti sold out i 350 posti a sedere nella nuova tribuna del Giardino Corallo ma, per chi volesse prendere parte al concerto, sono ancora disponibili posti nel parterre.

Alex Britti a Messina le parole dell’organizzatore Andrea Bernava

Alex Britti a Messina le parole dell’organizzatore Gianpaolo Bicchieri