Messina, il circolo PD richiede l’istituzione di un punto di primo intervento pediatrico

StrettoWeb

Una delle politiche più diffuse nei paesi europei per migliorare i servizi sanitari è stata quella di spostare le cure dal livello ospedaliero a quello territoriale. L’obiettivo proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità consiste, infatti, nel realizzare una maggiore integrazione dell’Assistenza Primaria, in modo che offra servizi complementari e non sovrapponibili per soddisfare ogni tipologia di bisogno assistenziale, limitando il ricorso inappropriato ad ospedalizzazioni o

accessi in P.S. Per questo motivo è necessario che i servizi di assistenza sanitaria primaria si avvalgano di strumenti organizzativi in grado di risolvere tutti i problemi gestibili a questo livello.

Sotto tale aspetto, in Italia il Servizio di Continuità Assistenziale (SCA, ex guardia medica) e i Punti di Primo Intervento Pediatrico sono il servizio territoriale deputato alla gestione delle urgenze notturne e nei giorni prefestivi e festivi. Tuttavia, ormai da tre anni, in una città metropolitana, il Servizio di continuità Assistenziale è garantito solo

per gli adulti mentre ai bambini viene negato.

Per ricevere assistenza in caso di emergenza dopo le ore 20:00 o nei giorni festivi, alle famiglie messinesi non resta che il pronto soccorso e le sue lunghe attese, oppure il ricorso ad un pediatra privato, con

conseguenti costi aggiuntivi. La richiesta dell’istituzione in città di una guardia medica esclusivamente pediatrica punta, quindi, a superare questi ostacoli (sia sanitari che economici) e intendiamo supportarla attraverso una raccolta firme che partirà domenica 9 luglio presso il lido del Tirreno a partire dalle ore 16:00 sino alle 18:30.