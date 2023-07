Messina, chiusura dell’ufficio abbonamenti gratuiti ATM per il trasporto studenti | TUTTE LE INFO

StrettoWeb

Si avvisa la cittadinanza che l’ufficio competente al rilascio degli abbonamenti ATM gratuiti per il trasporto studenti, afferente al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, sito al 5° piano al Palacultura, dal 14 al 25 agosto prossimi rimarrà chiuso al pubblico. Sarà comunque possibile, nel periodo di chiusura, inoltrare le richieste di abbonamento gratuito per studenti, in modalità online, inviando il modulo di domanda, debitamente compilato, all’indirizzo istruzione@comune.messina.it.

L’ufficio riprenderà la regolare attività di riapertura all’utenza a partire da martedì 29 agosto, osservando seguenti orari: martedì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30; mercoledì dalle 9 alle 12.30; e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30.