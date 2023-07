Messina: ‘Azione Universitaria’ presenta i suoi eletti a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Azione Universitaria al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. È stato un risultato storico quello ottenuto alle elezioni universitarie, poiché c’è stata un’unica lista presente negli organi superiori e Azione Universitaria ha ottenuto più della metà dei rappresentanti eletti. Alla conferenza sono intervenuti:

Francesco Armone, Vicepresidente nazionale di Azione Universitaria e neo eletto Senatore Accademico per la categoria “Dottorandi” che ha dichiarato: “Qualcuno l’ha definito scontato ma un’unica lista agli organi superiori è un risultato storico, che ha radici profonde, nella credibilità e nel costante lavoro dei nostri ragazzi. Crediamo nella militanza come valore fondante e non è un caso che buona parte dei nostri eletti provenga dalla rappresentanza studentesca, una palestra fondamentale per chi si occupa e si occuperà del territorio all’interno dei consigli comunali. Il dialogo con la deputazione regionale e nazionale ci permette di contribuire all’indirizzo politico del partito, che con DL lavoro e voto per i fuorisede dimostra di mettere i giovani al centro dell’agenda politica del paese, affrontando temi che in 10 anni di sinistra al governo sono stati solo sbandierati.”

Il Senatore della Repubblica e Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese ha sottolineato che “FDI è un partito capace di un reale ricambio generazionale. Giorgia Meloni era leader del movimento giovanile e poi si è fatta strada nel partito e nelle Istituzioni. Così avverrà sempre nel nostro mondo dove il merito e la militanza sono la stella polare da seguire.”

Il Senatore Ella Bucalo ha, invece, affermato: “Come responsabile scuola e componente della commissione università e ricerca è un gran motivo di orgoglio il risultato dei ragazzi di AU nelle ultime elezioni, frutto non solo della presenza costante in tutti i dipartimenti universitari ma anche da impegno, sacrifici e soprattutto tanto studio per portare avanti le istanze del mondo universitario che abbiamo il piacere di ascoltare, recepire e fare nostre”.

L’On. Pino Galluzzo che ha affermato: “sono entusiasta di un successo di un gruppo giovanile che ha radici profonde e che si distingue per militanza ed impegno. Il radicamento della destra universitaria anche a Messina è ormai un dato di fatto di cui tutte le forze politiche devono tenere conto”.

Fabrizio Sbilordo, primo eletto al Senato Accademico: “Ricopriremo dei ruoli importanti e delicati e necessitiamo di avere degli interlocutori presenti ed interessati alle istanze degli studenti universitari. Gli obiettivi principali che ci prefissiamo per questo mandato sono diversi e sicuramente vogliamo consentire agli studenti del nostro ateneo di vivere adeguatamente il loro percorso universitario facilitando la loro futura immissione nel mondo lavorativo “.

Aurelio Bringheli, neo eletto al Senato Accademico: “Il risultato ottenuto alle scorse elezioni è la dimostrazione che il duro lavoro, svolto con passione e sacrificio, ripaga. Tutto ciò è stato possibile grazie ai valori e agli ideali che le vecchie generazioni di AU, con convinzione, ci hanno trasmesso. Dobbiamo continuare a creare la possibilità ai giovani di costruire il proprio futuro a Messina ed in tutto il meridione. È nostro compito incarnare le speranze dei giovani che,

contro il nulla che avanza, contro un mondo fluido, contrappongono una visione fatta di valori”.

Dario Nostro, primo eletto al Consiglio di Amministrazione dell’Ersu: “Sin da quando ho incominciato il mio percorso di rappresentanza tra i banchi di scuola, AU è stata presente contribuendo nella mia formazione politica ed umana. Da rappresentate del CDA ERSU porterò avanti l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’Ente Regionale, concentrandomi particolarmente nella grande battaglia storica dell’apertura della Casa dello Studente ‘Matteo Bottari’. È fondamentale ridare il diritto agli studenti di godere di questo spazio”.

Salvatore Favata, eletto allo CSASU: “Io sono uno studente fuori sede e, grazie alla realtà di AU, non mi sono mai sentito lontano da casa. AU ha attenzione per tutti gli studenti, non ponendo in essere alcuna distinzione. Porteremo avanti tutte le battaglie necessarie al fine di colmare il divario tra gli studenti fuori sede e non. Tutti dovranno sentire UNIME casa propria”.

Erano presenti anche Piero Adamo e Alberto De Luca “storici” dirigenti di AU Messina, il Consigliere Comunale di FDI a Messina Dario Carbone, il neo consigliere di Furci Marco Finocchio, il Vice Presidente della IV Municipalità di Messina Debora Buda, i dirigenti giovanili Andrea Fiore ed Armando Falliti ed il Dirigente nazionale di FDI Ciccio Rizzo che hanno avuto modo di complimentarsi con la nuova generazione del risultato storico ottenuto, augurando agli eletti di mantenere viva la fiaccola dei valori e degli ideali di AU.

Azione Universitaria: le parole del senatore accademico Aurelio Bringheli