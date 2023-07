Messina, “Attuazione del Decentramento amministrativo”: oggi l’incontro con la 2ª Municipalità

StrettoWeb

È proseguito stamani, con l’incontro tenutosi nella sede della II Municipalità, il calendario di incontri con le circoscrizioni del territorio cittadino, nell’ambito dell’attività di concerto con il sindaco Federico Basile, relativa all’attuazione del Decentramento Amministrativo con l’assessore al ramo Pietro Currò, che ha incontrato il presidente Davide Siracusano e l’intero consiglio circoscrizionale, cui ha preso parte anche la dirigente del dipartimento Affari Generali Laura Strano.

Nel corso della visita è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione Basile di dare un supporto concreto alle sei Municipalità attraverso il decentramento amministrativo. L’assessore Currò ha spiegato che “i temi dominanti di questi incontri, come già avvenuto con le altre Municipalità fin qui incontrate, sono sostanzialmente due. Il primo è dare l’esatta definizione dei quartieri come territorio di frontiera della nostra comunità e l’altro concetto è quello dell’unicum ‘interdipendente’ in cui Sindaco, Giunta, Consiglio comunale e Municipalità sono tutti soggetti determinanti, ognuno nel proprio ruolo, in una visione strategica unica e comune”.

“L’azione amministrativa – ha proseguito la dirigente Strano – è rivolta sempre al miglioramento dei servizi e delle attività in linea con le richieste della cittadinanza”. Durante il suo intervento, la stessa ha fatto il punto della situazione, evidenziando quanto realizzato e i prossimi obiettivi, dando risposte tempestive alla cittadinanza attraverso il confronto e l’approfondimento”.

Particolare apprezzamento è stato espresso dall’intero Consiglio della 2ª Municipalità rappresentato dal presidente Siracusano, in attesa che venga messo in atto il vero decentramento amministrativo, atteso da tanto tempo “fino ad oggi l’unica Municipalità che ha redatto una proposta di regolamento sul decentramento funzionale del comune di Messina è stata soltanto questa 2ª Municipalità ”, ha detto Siracusano.

Gli incontri nelle altre sedi circoscrizionali, cui prenderà parte anche l’assessore ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli, proseguiranno con il seguente calendario: lunedì 31 luglio, alle ore 10, quarta municipalità; martedì 1 agosto, alle ore 10, quinta municipalità; e mercoledì 2 agosto, alle ore 16, sesta municipalità.