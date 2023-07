Messina, l’Associazione “Atreju” ricorda Paolo Borsellino

StrettoWeb

Anche quest’anno, 19 Luglio 2023, l’Associazione “Atreju – La Compagnia degli Studenti” ha commemorato la morte del Giudice Paolo Borsellino con un intenso momento di riflessione svoltosi con la deposizione di un “cuscino di fiori” ai piedi dell’ “Albero Borsellino” in Piazza Pugliatti (fronte Rettorato – Messina), dove il 19 luglio 2007 è stato piantato – a cura di Atreju – un albero di ulivo ed inaugurato un piccolo monumento con incisa la celebre frase di Borsellino sul rapporto tra la gioventù e la mafia: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo”.

Ad introdurre l’iniziativa è stato Armando Falliti, già presidente dell’Associazione, che ha dichiarato: “L’iniziativa di quest’anno non può essere vista esclusivamente come un momento di commemorazione, ma anche di festa. Dopo più di 30 anni è stato catturato l’ultimo boss stragista di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ed è stata messa definitivamente la parola fine ai carnefici che hanno insanguinato l’Italia negli anni ’90.” Successivamente ha preso la parola Aurelio Bringheli, Presidente di Atreju nonché neo Senatore Accademico Unime, il quale ha così dichiarato: “Al giorno d’oggi la mafia ha cambiato completamente volto, siamo passati dalla stagione stragista ad una mafia più sommersa, in cui si evita di sparare ma si lascia più spazio a minacce ed estorsioni. Non sentiamo più parlare di mafia, ma la mafia c’è, basti pensare che arriva a fatturare più di 40 miliardi l’anno. Gli organi competenti, e tutti noi, dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione contro il fenomeno della criminalità organizzata”.

È intervenuto, inoltre, il Coordinatore dell’Associazione Antonio Urbano: “Noi siamo la gioventù che non vuole arrendersi al declino, che ha scelto di non piegarsi all’omertà e all’indifferenza, principi su cui si fonda il sistema mafioso. Continueremo a parlare di mafia e a contrastarla, anche e soprattutto, con le piccole azioni quotidiane”.

La manifestazione si è conclusa con la deposizione, ai piedi dell’Albero Borsellino di un cuscino di fiori.

All’iniziativa erano presenti le seguenti Autorità:

– Dott.ssa Laura Romeo, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – Messina;

– Prof. Giovanni Moschella, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Messina;

– Prof. Giovanni Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale;

– Avv. Paolo Vermiglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati;

– Dott. Sebastiano Neri, Presidente della Corte D’Appello di Messina.

Erano inoltre presenti Autorità militari in rappresentanza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Marina Militare e della Guardia di Finanza nonché l’Assessore Cannata in rappresentanza del Comune di

Messina accompagnata dal Gonfalone del Comune esposto dal Corpo dei Vigili Urbani in alta uniforme.