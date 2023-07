Messina, in arrivo la IV edizione di ‘Castroreale Mystery Festival’

StrettoWeb

Il mistero è di casa a Castroreale con la kermesse letteraria e artistica che da quattro anni rende il borgo sede di incontri dedicati al genere giallo e noir. Il Castroreale Mystery Festival organizzato dalla ProLoco Artemisia col patrocinio del Comune, con la direzione artistica di Cristina Marra si svolgerà il 21 e 22 luglio ( a partire dalle ore 19,00) nella suggestiva piazza Pertini e sarà una Summer edition a cui seguirà un’edizione autunnale con il coinvolgimento degli studenti. Per la quarta edizione una conferma è l’attenzione rivolta alla promozione della lettura con la scelta di raccontare i territori siciliani e non solo, attraverso gli sguardi letterari di undici scrittori che si alterneranno nel weekend insieme a musicisti ed eccellenze siciliane.

Piazza Pertini si trasformerà in un salotto che ospiterà Piera Carlomagno Il taglio freddo della luna (Solferino) Vins Gallico Il dio dello Stretto (Fandango) Giorgio Lupo La danza delle anime (Sette chiavi edit.)Eliana Camaioni e il suo romanzo “Portami con te “(Algra editore)Nino Genovese antologia “Accùra” (Mursia editore)Pasquale Ruju “Youthless- Fiori di strada” (Harper Collins) Simona Moraci L’eterno (Malin) Domenico Seminerio Oscure luccicanze (Algra editore) Gian Mauro Costa “Ti uccido per gioco” (Mondadori)Anna Vera Viva “L’artiglio del tempo” (Garzanti) Francesco Vitucci traduttore di “Il teatro fantasma” (Sellerio) .

Tra le tante novità di questa quarta edizione: i momenti artistici affidati al talento della cantante Simona Trentacoste e del musicista Gabriele Giambertone, lo spazio alla fotografia con l’allestimento permanete delle opere di Paolo Barbera, il gioco d’indagine a premi a cura della Asac Castroreale. E ancora spazio alle eccellenze del territorio con la presenza del direttore creativo di EolieParfums, della titolare del concept store Magma dedicato alla produzione made in Sicily e dell’artigiana Vidien e di Coppola 1971 produttore di vini. Il territorio di Castroreale sarà protagonista anche con le sue eccellenze gastronomiche che allieteranno il pubblico durante gli incontri con

l’offerta di granite del bar Al Duomo e dei biscotti di Le cose buone della botteguccia.

Grande successo ha riscosso la rete dei festival fortemente voluto dal

direttore artistico che ha gemellato già sei realtà festivaliere del territorio nazionale (Agrigento Noir, Dora Nera, Festival Letterario del Monreale, SalerNoir, incostierAmalfitana.it, TerminiBookFestival) con il Mystery di Castroreale e che in questa edizione vedrà sul palco di piazza Pertini i loro direttori artistici per un brindisi e un racconto delle manifestazioni che uniscono il Paese in nome dei libri.