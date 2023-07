Il Messina presenta allenatore e DS, ma Sciotto è un fiume in piena: “Mannino ha preso in giro tutti”

StrettoWeb

Doveva essere, nei fatti è stata, la presentazione del nuovo DS Roma e del nuovo mister Modica. A prendersi la scena, però, è stato come sempre Pietro Sciotto. Il Presidente dell’Acr Messina non parla molto durante l’anno, ma quando lo fa riesce sicuramente a far parlare di sé. E’ stato lui, quest’oggi, il primo a prendere la parola, ma ha preferito parlare della vicenda Mannino, con la lunga trattativa per la cessione poi non andata in porto.

“Mannino ha preso in giro me, i tifosi, gli sportivi, tutta la città di Messina – ha esordito – Se lui ha i soldi li porti qui e acquisti la società. Lui ha proposto 3 milioni al netto dei debiti, quindi che sbandieri 2,8 milioni, ha pagato tutto Pietro Sciotto, che ha una società sanissima. Ricominciamo insieme, abbiamo una Serie C da mantenere, è una categoria importante con grandi piazze, una B2, dobbiamo tenerla stretta. Sapete quanti sono costati i due campionati di C? 2,5 milioni a stagione. Da analisi fatte chi ha investito questa somma ha lottato per le prime posizioni, quindi forse abbiamo investito male. A gennaio ho fatto miracoli, io e non la squadra o Raciti, ma io, intervenendo a gennaio con 800 mila euro. Da 7 anni aspetto un attaccante da 15 gol, ho sempre chiesto di prendere un giocatore forte e non due così così”.

Il Ds Roma: “non faccio proclami, ma solo una promessa”

Dopo Sciotto ha preso la parola il nuovo Ds Roma: “sono il signor nessuno, non faccio proclami, ma l’unica cosa che posso promettere con certezza è impegno e lavoro. Il Messina è una piazza storica. Ringrazio Sciotto che ha creduto in me. Il Presidente parla di attaccante, proverò a portare quello da 15 gol, anche se poi sarà il mister a doverlo fare rendere. Per me Modica è una garanzia, conosco a menadito il suo modo di giocare. Quest’anno Sciotto mi ha dato anche un budget per acquisire calciatori; vogliamo gente di prospettiva, da valorizzare, perché non vogliamo far crescere solo calciatori di altre società. Il futuro di Ragusa e degli esperti? I calciatori sotto contratto, fino a che non mi comunicheranno che vogliono andar via, sono calciatori del Messina. Abbiamo parlato con loro, col mister, non abbiamo preclusioni, ragioniamo con tutti”.

Mister Modica: “grande gratitudine verso questa piazza”

Il terzo ed ultimo a parlare è mister Modica: “sento questa maglia cucita addosso, è la terza volta che ci ritorno. C’è gratitudine verso questa città e tifoseria, è casa mia, al di là di come andrà a finire e di come sarà il domani. Sono partito da qua a farmi conoscere. Da persone intelligenti e che si vogliono bene abbiamo ripreso un percorso che si era interrotto e per questo ringrazio anche il Presidente Sciotto. A me è dispiaciuto, e mi riferisco al passato, quando mi sono alzato dal tavolo e sono andato via in conferenza stampa. Messina rappresenta la settima, ottava città d’Italia, con una tifoseria fantastica”.