Messina: eroica guardia giurata salva un uomo colto da malore

StrettoWeb

Una guardia giurata in servizio ha salvato la vita ad un turista. L’uomo, un 50enne napoletano, mentre stava aspettando il mezzo veloce per Villa San Giovanni, ha accusato un malore in compagnia della moglie che, dallo spavento, ha richiamato l’attenzione della guardia in servizio, Nicola Conte.

La guardia, abilitata alle manovre BLSD, si è subito adoperata ad effettuare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale medico. L’uomo, che aveva un infarto in corso, è stato subito trasportato al pronto soccorso in codice rosso e sottoposto ad un intervento per il posizionamento di due stent cardiaci. Grazie alla conoscenza, da parte della guardia, delle manovre rianimatorie si è potuto evitare il peggio, permettendo di salvare la vita al turista.