Messina: 50° anniversario della fondazione di AIDO

In occasione del 50simo anniversario della fondazione di AIDO (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti e Cellule), domani, martedì 11, alle ore 10, il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Sociali e della Salute Alessandra Calafiore riceveranno nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca Michall Speciale, ciclista amatoriale e socio AIDO di Partinico, il cui padre è morto in attesa di un trapianto di rene. Presente anche il presidente della sezione provinciale AIDO Messina Agostino Mallamace. Speciale ha percorso l’Italia in bicicletta da Bergamo, città in cui l’AIDO è stata fondata nel febbraio del 1973, sino a Partinico, dove vive, ed è stato accompagnato con la macchina da Paola Pisciotta, presidente regionale AIDO Sicilia. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione, attraverso il linguaggio universale dello sport, sull’importanza della diffusione del messaggio della donazione degli organi; messaggio che l’ AIDO porta avanti da 50 anni su tutto il territorio nazionale. In Italia ci sono 8.200 persone che sono in attesa di essere trapiantate.