Menez: “alla Reggina problemi coi cambi di Presidente, mi dispiace. Ma Stellone e Inzaghi…”

Tre anni fa aveva riacceso Reggio Calabria, ora ha riacceso Bari, ancora scioccata per la clamorosa beffa in pieno recupero in finale playoff. Niente ritiro per Jeremy Menez che, dopo il mancato rinnovo con la Reggina, ha deciso di continuare a giocare anche alla luce dell’ultima stagione e mezza, dove con Stellone e Inzaghi ha ritrovato la voglia di divertirsi e di far divertire. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a Radio Bari, come riporta TuttoBari: “con Stellone e Inzaghi ho ritrovato gioia di giocare”, le sue parole, a dimostrazione di come il periodo Toscano-Baroni-Aglietti (ma già si sapeva) non sia stato vissuto benissimo dal francese.

Sempre sulla Reggina: “dopo il Milan ho vissuto un periodo negativo a livello personale per due o tre anni. Questo ha inciso un po’ sulla mia carriera. Poi ho ritrovato la voglia, anche se a Reggio ci sono stati problemi con i cambi di presidenti. Mi dispiace per i tifosi, che vivono per il calcio”.

E sulla trattativa per passare in Puglia cita Terranova e Bellomo, uno alla Reggina e uno ex amaranto: “ero a casa e Terranova mi ha chiamato per dirmi che il direttore voleva parlare con me. Ci siamo visti per un’ora a Milano con Polito e una settimana dopo ci siamo messi d’accordo. Io do importanza al rispetto e al lato umano, con lui ho sentito tutto questo. Ho avuto subito la sensazione che questa città sarebbe stato il posto per essere felice. Quando ho saputo del Bari ho chiamato Bellomo che mi ha parlato benissimo di tutto. A pelle ho sentito che fosse la sfida giusta per me”.