Melito Porto Salvo, al Tiberio Evoli la cerimonia di consegna di un “Carrello Medicale”

È previsto per mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 17:30 presso il reparto di Medicina dell’Ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo la cerimonia di consegna di un carrello medicale da parte del Rotary Reggio Est. L’appuntamento sancisce di fatto l’ultimo atto della presidenza di Carmen Lucisano, alla guida del Club per l’anno rotariano 2022/23, un mandato associativo scandito da una serie di appuntamenti importanti e dal profondo significato, sia sotto il profilo del service che sotto quello strettamente culturale. Tanti gli eventi che hanno tenuto compagnia a soci, addetti ai lavori e semplici simpatizzanti della realtà rotariana durante l’anno. Abbiamo cercato di evidenziare i più significativi proprio con la presedente Lucisano.

“Mercoledì presso il Tiberio Evoli – spiega la Lucisano – si chiude il mio anno di presidenza alla guida del Reggio Est, un anno segnato dal raggiungimento di molti obiettivi che avevamo fissato ad inizio anno. Nel ricordarne alcuni, tra i più significativi, vorrei innanzitutto ringraziare i miei soci, che mi hanno supportato nella realizzazione delle iniziative, nonché gli enti e le associazioni con cui abbiamo avuto modo di collaborare nell’espletamento del nostro mandato. Tra le tappe più rilevanti vanno certamente annoverate quelle che ci hanno visti protagonisti nel service, come l’appuntamento dedicato alla screening tiroideo gratuito, nonché quello riservato alla formazione per l’acquisizione delle principali tecniche salvavita relative alla disostruzione infantile. Ma se volessimo allargare il campo, un riflettore andrebbe certamente accesso su un appuntamento di grandissima attualità, quello dedicato all’utilizzo dei social e all’effetto malevolo sui giovani. Chiudiamo dunque in bellezza – conclude Carmen Lucisano – rinviandovi a questa ennesima importante occasione che ci vedrà protagonisti al Tiberio Evoli, in favore della salute pubblica, con un occhio come sempre attento al territorio di nostra pertinenza”