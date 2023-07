Melito Porto Salvo, il Pd contro il sindaco Orlando: “è totalmente inadeguato”

StrettoWeb

L’assemblea degli iscritti al Circolo di Melito di Porto Salvo del Partito Democratico, riunitasi lo scorso 27 luglio, “nel ribadire il giudizio fortemente negativo sull’operato del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, i quali sono sempre più distaccati dai reali problemi che la nostra cittadina sta attraversando e non sono riusciti a fornire adeguate risposte ai tantissimi elettori che manifestando il loro consenso hanno avuto fiducia in loro, condanna fermamente le dichiarazioni denigratorie nei confronti del segretario del circolo e del Partito Democratico rilasciate dal Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo nel corso del consiglio comunale dello scorso 24 luglio. Tale comportamento, peraltro manifestato nell’aula di massima rappresentanza del consenso popolare, conferma ancora una volta la totale inadeguatezza dell’architetto Orlando a ricoprire il ruolo di primo cittadino. Lo stesso, infatti, invece di favorire, così come richiesto più volte dal circolo del Partito Democratico, momenti di confronto con i cittadini e i partiti politici, pensa bene di distrarre l’attenzione con attacchi spregiudicati a livello personale, e così facendo alimenta le divisioni e i veleni che in atto ci sono nella nostra cittadina favorendo così sempre più il distacco tra cittadini ed amministratori”.

“L’assemblea ribadisce, poi, che le segnalazioni rappresentate nella nota stampa dello scorso 26 giugno erano puntuali e alle stesse il Sindaco avrebbe dovuto rispondere con dati di fatto e non assumendo le vesti di uno showman alla ricerca dell’applauso che alla fine neanche è arrivato. Peraltro, le affermazioni contenute nella citata nota stampa non erano il frutto di elaborazioni del segretario del circolo ma erano la sintesi di quanto emerso nel corso di un’assemblea del circolo e di una riunione del direttivo dello stesso. È ora che il Sindaco e l’Amministrazione comunale si rendano promotori di un cambio di passo e prendano coscienza dei reali e gravi problemi della nostra cittadina uscendo dal palazzo e aprendo a momenti di confronto con i partiti politici, le associazioni e i cittadini. Ricordiamo, infine, all’architetto Orlando che chi ha ricevuto un mandato dalla collettività ha il dovere di accettare le critiche, specie se fatte senza utilizzare attacchi sul piano personale, e provvedere in merito. Quanto al circolo del Partito Democratico lo stesso, nonostante gli attacchi spregiudicati del Primo cittadino, continuerà a rappresentare i reali problemi della nostra cittadina e si renderà a breve promotore di iniziative pubbliche per dare voce ai cittadini e costruire insieme un progetto di riscatto della nostra Melito, lavorando per un cambio di passo reale nella politica locale”, conclude la nota del Circolo Pd.