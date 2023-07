Melito: convenzione per la realizzazione delle attività didattiche nell’area del Tiberio Evoli

StrettoWeb

Sottoscritta qualche giorno addietro la convenzione tra Istituto di Istruzione Superiore Familiari di Melito Porto Salvo e Azienda Sanitaria con specifico riferimento, per gli studenti dell’indirizzo professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, di poter svolgere attività didattico laboratoriali nell’area del nosocomio Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. A spiegare contenuti e motivazioni dell’iniziativa è Domenico Franco, tra i docenti di indirizzo dell’Istituto. “L’accordo appena sottoscritto – spiega Franco – è frutto di una intesa tra la nostra scuola rappresentata dal dirigente Vincenzo Zappia e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentata dal Commissario Straordinario Lucia Di Furia. L’idea nasce dalla presenza presso l’IIS Familiari, tra gli altri, di un corso di istruzione professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (IPASR) che tuttavia ad oggi non dispone di un terreno o di un campo presso il quale gli studenti possano mettere in pratica le nozioni apprese in aula. Gli istituti professionali, a norma del decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, devono invero caratterizzarsi come scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Proprio al fine di rendere effettivo tale modello di ricerca e sperimentazione si è reso indispensabile reperire sul territorio un terreno che potesse permettere ai docenti l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate ad apprendere in modo induttivo, attraverso esperienze pratico-laboratoriali e in ambienti operativi. Dalle valutazioni sulle poche disponibilità che offre il territorio è stato individuato da me e dai colleghi Domenico Ligato e Franco Orlando il terreno all’interno del nosocomio, per qualità, posizione, facilità di accesso, vicinanza alla scuola, oltre a presentarsi come funzionale alle esigenze didattiche e logistiche del corso d’istruzione professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, attivo presso l’IIS Familiari. Il commissario Di Furia si è dunque reso disponibile a concedere in uso un vasto terreno posto all’interno dell’area di pertinenza dell’Ospedale Tiberio Evoli di Melito di Porto Salvo, dell’estensione di circa 2000 mq ad oggi inutilizzato che permetterà ai nostri studenti di sperimentare la gestione delle colture agrarie, applicando sul campo le nozioni apprese, garantendo nel contempo una significativa opera di manutenzione e decoro dell’area in questione”.

“Le attività poste in essere dalla nostra scuola – prosegue Franco – saranno sia di carattere didattico che tecnico del paese e contribuiranno a trasformare l’area esterna del Tiberio Evoli in un vero e proprio polo didattico agro ambientale da dedicare non solo agli studenti della scuola superiore ma anche a quelli delle scuole del primo ciclo. Tale obiettivo sarà raggiunto anche attraverso la recente assegnazione alla nostra scuola, di un finanziamento di 250.000 euro finalizzato alla realizzazione di laboratori green, sostenibili e innovativi. Le attività didattiche – conclude Domenico Franco – avranno inizio già dal prossimo mese di settembre e permetteranno di caratterizzare il corso professionale per l’agricoltura come la scuola che più di ogni altra si propone di intercettare le esigenze produttive ed occupazionali del territorio”.