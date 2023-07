Orrore all’alba: mamma strangola il figlio di un anno

StrettoWeb

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina a Voghera, in provincia di Pavia. Una mamma ha strangolato il figlio di appena un anno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che per il piccolo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In base alle prime ricostruzioni sembra che sia stata la donna a chiedere l’intervento dei soccorsi. Non sono ancora noti i motivi dell’assurdo gesto. La donna avrebbe agito in preda a un raptus. Attualmente si trova ricoverata in ospedale e verrà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.