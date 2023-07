Malore in carcere per Messina Denaro subito dopo la seduta di chemioterapia

StrettoWeb

Matteo Messina Denaro è stato di nuovo ricoverato all’ospedale dell’Aquila, dopo essere stato colto da malore. Il boss, detenuto nel supercarcere del capoluogo abruzzese, ha avuto un malore dopo essersi sottoposto ad una seduta di chemioterapia all’interno della sala-infermeria appositamente realizzata di fronte alla sua cella. Messina Denaro è arrivato al nosocomio con un’imponente scorta.

Il capomafia, dopo alcuni controlli in ospedale, è già stato riportato in cella nel carcere de L’Aquila. Si è trattato di un lieve problema addominale non collegato al tumore al colon né alle conseguenze collaterali delle cure per il grave male, come spiegano fonti mediche.

L’ex superlatitante è stato visitato dal chirurgo e dagli oncologi che lo hanno preso in cura dal 17 gennaio scorso. Ora seguirà una cura farmacologica in carcere. Le condizioni di Messina Denaro rispetto al tumore al colon vengono considerate stazionarie.