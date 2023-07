Macron: “la Russia usa il cibo come arma”

StrettoWeb

“Penso che la Russia abbia deciso di prendersi una grande responsabilità di fronte a molti Paesi” ponendo fine all’accordo sul grano ucraino. Penso ai Paesi del Medio Oriente, dell’Africa e anche dell’Asia, che molto dipendono da questo accordo e che subiranno un impatto dalla decisione unilaterale della Russia“. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in uscita dal vertice Ue-Celac.

“E, in secondo luogo, per quanti ancora abbiano ancora dubbi sulla sincerità del presidente Putin e sul suo impegno per il bene comune la risposta è molto chiara: ha deciso di usare il cibo come arma, e penso che questo sia un grande errore”, conclude Macron.