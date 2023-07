Lutto cittadino a Mazara del Vallo per la morte della piccola Greta

StrettoWeb

Mazara del Vallo è sotto shock dopo la morte della piccola caduta dal balcone di casa. Il sindaco Salvatore Quinci ha proclamato il lutto cittadino per domani quando, alle ore 11:30, si svolgeranno in Cattedrale i funerali della piccola Greta Giacalone. La bimba, 4 anni, domenica sera è precipitata dal balcone del secondo piano dell’appartamento di famiglia nella via Castelvetrano e che è morta martedì al Trauma Center di Palermo.

Dolore e commozione in tutta la comunità mazarese che si è stretta attorno al dolore della famiglia di Greta. I genitori della piccola, pur nel drammatico momento di dolore, hanno deciso di donare gli organi della bambina. “È con profondo dolore – ha detto Quinci – che esprimo le più sincere condoglianze mie e dell’intera comunità mazarese alla famiglia, agli amici e a tutti coloro i quali sono stati toccati dalla prematura e dolorosa perdita della piccola Greta. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità”.