Lukashenko: “Putin non farà uccidere Prigozhin”

“Nè le autorità della Bielorussia, nè tanto meno il presidente Vladimir Putin avevano bisogno di uccidere il fondatore della Wagner Prigozhin”. Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksander Lukashenko in un incontro con i giornalisti stranieri. “Se pensate che Putin sia così vendicativo che Prigozhin domani verrà ucciso… No, non lo farà”, ha detto Lukashenko.