Lukashenko: “Prigozhin è a San Pietroburgo”

“Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, non si trova in Bielorussia, ma è a San Pietroburgo“. Lo ha affermato il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, in un incontro con giornalisti di media stranieri e bielorussi, secondo quanto riferito dall’agenzia Belta. Per quanto riguarda i combattenti della Wagner, ha aggiunto Lukashenko, “stando a quello che mi è stato comunicato questa mattina, sono nei loro campi”.